13.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Канада U21 - Женщины — Algeria U21 Women, 48 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК, 48 тур
World Championship U21 Women
Завершен
25:18 25:11 25:18
3 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Канада U21 - Женщины со счетом 25-18
Сет 2. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Канада U21 - Женщины со счетом 25-11
Сет 3. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
