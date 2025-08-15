15.08.2025
Смотреть онлайн Algeria U21 Women - Tunisia U21 Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Algeria U21 Women — Tunisia U21 Women, 48 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК, 48 тур
World Championship U21 Women
Завершен
24:26 11:25 11:25
24:26 11:25 11:25
0 : 3
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Algeria U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Tunisia U21 Women со счетом 24-26
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Tunisia U21 Women со счетом 11-25
Сет 3. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Превью матча Algeria U21 Women — Tunisia U21 Women
Комментарии к матчу