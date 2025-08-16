16.08.2025
Смотреть онлайн США U21 - Женщины - Croatia U21 Women 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: США U21 - Женщины — Croatia U21 Women, 48 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК, 48 тур
World Championship U21 Women
Завершен
26:28 25:22 25:16 25:15
3 : 1
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда США U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Croatia U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Croatia U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Croatia U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Croatia U21 Women со счетом 26-28
Сет 2. Команда США U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда США U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда США U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда США U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда США U21 - Женщины со счетом 25-22
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда США U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда США U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда США U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда США U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда США U21 - Женщины со счетом 25-16
Сет 4. Команда США U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда США U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда США U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда США U21 - Женщины первая набрала 20 очков
