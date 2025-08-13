13.08.2025
Смотреть онлайн Доминиканская республика U21 - Женщины - Tunisia U21 Women 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Доминиканская республика U21 - Женщины — Tunisia U21 Women, 48 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК, 48 тур
World Championship U21 Women
Завершен
25:21 25:22 25:17
3 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Доминиканская республика U21 - Женщины со счетом 25-21
Сет 2. Команда Tunisia U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Доминиканская республика U21 - Женщины со счетом 25-22
Сет 3. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 20 очков
