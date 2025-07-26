Смотреть онлайн Доминиканская республика U21 - Женщины - Канада U21 - Женщины 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панамериканский кубок U21 - Женщины: Доминиканская республика U21 - Женщины — Канада U21 - Женщины . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
20:25 25:22 23:25 18:25
Превью матча Доминиканская республика U21 - Женщины — Канада U21 - Женщины
Команда Доминиканская республика U21 - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Канада U21 - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 августа 2025 на поле команды Канада U21 - Женщины, в том матче победу одержали хозяева.