13.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Алан Магадан — Мерани Боузиге, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 07:35 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос
Завершен
(5:7, 6:3, 7:6)
2 : 1
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерани Боузиге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мерани Боузиге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алан Магадан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мерани Боузиге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Алан Магадан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Мерани Боузиге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Мерани Боузиге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Алан Магадан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Мерани Боузиге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Мерани Боузиге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Мерани Боузиге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Алан Магадан - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
3
13
Выигрыш первой подачи
70%
71%
Реализация брейк - пойнтов
44%
67%
