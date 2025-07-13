13.07.2025
Смотреть онлайн Ясутака Учияма - Таха Баади 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Ясутака Учияма — Таха Баади, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
ATP Лос Кабос
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ясутака Учияма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ясутака Учияма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ясутака Учияма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Таха Баади - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ясутака Учияма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ясутака Учияма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ясутака Учияма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Таха Баади - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Таха Баади - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ясутака Учияма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Таха Баади - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ясутака Учияма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Таха Баади - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
53%
66%
Реализация брейк - пойнтов
100%
44%
Комментарии к матчу