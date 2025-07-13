13.07.2025
Смотреть онлайн Браден Шик - Yibing Ву 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Браден Шик — Yibing Ву, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 2
ATP Лос Кабос
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Браден Шик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Yibing Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Браден Шик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Браден Шик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Yibing Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
53%
76%
Реализация брейк - пойнтов
40%
71%
Комментарии к матчу