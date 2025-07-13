13.07.2025
Смотреть онлайн Исаия Строд - Николас Мехия 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Исаия Строд — Николас Мехия, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос
Завершен
(2:6, 5:7)
(2:6, 5:7)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Исаия Строд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Мехия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Исаия Строд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Николас Мехия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Николас Мехия - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
62%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу