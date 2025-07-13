13.07.2025
Смотреть онлайн Стронг Кирчхеймер - Говинд Нанда 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Стронг Кирчхеймер — Говинд Нанда, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 2
ATP Лос Кабос
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Стронг Кирчхеймер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Говинд Нанда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Стронг Кирчхеймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Говинд Нанда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Говинд Нанда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
58%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
