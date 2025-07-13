13.07.2025
Смотреть онлайн Мёрфи Кассон - Эван Чжу 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Мёрфи Кассон — Эван Чжу, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 1
ATP Лос Кабос
Завершен
(6:1, 2:6, 6:4)
(6:1, 2:6, 6:4)
2 : 1
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Эван Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мёрфи Кассон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Эван Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Эван Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Мёрфи Кассон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
9
6
Выигрыш первой подачи
70%
63%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
Комментарии к матчу