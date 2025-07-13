Смотреть онлайн Мёрфи Кассон - Эван Чжу 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Мёрфи Кассон — Эван Чжу, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.