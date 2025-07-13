13.07.2025
Смотреть онлайн Марк Лайяль - Лука Леметр Вилчис 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Марк Лайяль — Лука Леметр Вилчис, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Grandstand
ATP Лос Кабос
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лука Леметр Вилчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лука Леметр Вилчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лука Леметр Вилчис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лука Леметр Вилчис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Марк Лайяль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лука Леметр Вилчис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Марк Лайяль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Марк Лайяль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Марк Лайяль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
73%
57%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
