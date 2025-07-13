13.07.2025
Смотреть онлайн Бернард Томич - Елиджа Строде 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — ATP Лос Кабос: Бернард Томич — Елиджа Строде, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 2
ATP Лос Кабос
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елиджа Строде - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Бернард Томич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Елиджа Строде - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Бернард Томич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Елиджа Строде - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Елиджа Строде - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Бернард Томич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Бернард Томич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бернард Томич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Бернард Томич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
91%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу