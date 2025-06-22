22.06.2025
Смотреть онлайн Индепендиенте Медельин (жен) - Депортиво Кали (жен) 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Индепендиенте Медельин (жен) — Депортиво Кали (жен), 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.
МСК, 16 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Индепендиенте Медельин (жен)
47'
72'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Deportivo Cali Women - Угловой
5'
Deportivo Cali Women - 1-ый Гол
26'
Deportivo Cali Women - Угловой
40'
Deportivo Cali Women - Угловой
45+2'
Deportivo Cali Women - Угловой
47'
Индепендиенте Медельин (жен) - 2-ой Гол
55'
Deportivo Cali Women - Угловой
65'
Deportivo Cali Women - Угловой
68'
Deportivo Cali Women - Угловой
72'
Индепендиенте Медельин (жен) - Угловой
72'
Индепендиенте Медельин (жен) - 3-ий Гол
Превью матча Индепендиенте Медельин (жен) — Депортиво Кали (жен)
История последних встреч
Индепендиенте Медельин (жен)
Депортиво Кали (жен)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.08.2025
Индепендиенте Медельин (жен)
0:3
Депортиво Кали (жен)
Статистика матча
Атаки
83
108
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
2
6
