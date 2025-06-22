22.06.2025
Смотреть онлайн Мильонариос (жен) - Once Caldas Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Мильонариос (жен) — Once Caldas Women, 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо.
МСК, 16 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Мильонариос (жен)
21'
54'
75'
81'
Завершен
4 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
5'
Millonarios Women - Угловой
21'
Millonarios Women - 1-ый Гол
44'
Millonarios Women - Угловой
45'
Millonarios Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Millonarios Women - Угловой
54'
Millonarios Women - 2-ой Гол
58'
Millonarios Women - Угловой
60'
Millonarios Women - Угловой
61'
Millonarios Women - Угловой
75'
Millonarios Women - 3-ий Гол
77'
Millonarios Women - Угловой
81'
Millonarios Women - Угловой
81'
Millonarios Women - 4-ый Гол
90+3'
Millonarios Women - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0
Превью матча Мильонариос (жен) — Once Caldas Women
Статистика матча
Атаки
137
88
Угловые
10
0
Удары мимо ворот
13
2
Удары в створ ворот
9
3
