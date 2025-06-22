22.06.2025
Смотреть онлайн Хуниор (жен) - Орсомарсо (жен) 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Хуниор (жен) — Орсомарсо (жен), 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез.
МСК, 16 тур, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Хуниор (жен)
73'
90+2'
Завершен
2 : 6
22 июня 2025
Орсомарсо (жен)
14'
16'
35'
54'
66'
88'
Матч закончился со счётом 2:6
Текстовая трансляция
11'
Хуниор (жен) - Угловой
13'
Orsomarso Women - Угловой
14'
Orsomarso Women - Угловой
14'
Orsomarso Women - 1-ый Гол
16'
Orsomarso Women - 2-ой Гол
35'
Orsomarso Women - 3-ий Гол
37'
Хуниор (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
48'
Orsomarso Women - Угловой
52'
Orsomarso Women - Угловой
53'
Orsomarso Women - Угловой
54'
Orsomarso Women - 4-ый Гол
66'
Orsomarso Women - 5-ый Гол
73'
Хуниор (жен) - 6-ый Гол
88'
Orsomarso Women - 7-ый Гол
90+2'
Хуниор (жен) - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:6
Превью матча Хуниор (жен) — Орсомарсо (жен)
Статистика матча
Атаки
59
65
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
8
16
