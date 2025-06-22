Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Америка Кали (жен) - Санта Фе 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Америка Кали (жен)Санта Фе, 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alfredo Schurig.

МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Alfredo Schurig
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Америка Кали (жен)
Завершен
0 : 1
22 июня 2025
Санта Фе
78'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Санта Фе icon
78'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
19'
Угловой
Санта Фе - Угловой
32'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
42'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
44'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+2'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
55'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
67'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
78'
Санта Фе - 1-ый Гол
80'
Угловой
America de Cali Women - Угловой
90+1'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2

Превью матча Америка Кали (жен) — Санта Фе

Статистика матча

Владение мячом
Америка Кали (жен) Америка Кали (жен)
55%
Санта Фе Санта Фе
45%
Атаки
67
70
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
2
Игры 16 тур
22.06.2025
Мильонариос (жен)
4:0
Once Caldas Women
Завершен
22.06.2025
Атлетико Насьональ (жен)
1:1
Форталеза (жен)
Завершен
22.06.2025
Internacional FC de Palmira Women
0:2
Ла Экидад (жен)
Завершен
22.06.2025
Депортиво Пасто (жен)
1:0
Атлетико Букараманга (жен)
Завершен
22.06.2025
Индепендиенте Медельин (жен)
2:1
Депортиво Кали (жен)
Завершен
22.06.2025
Хуниор (жен)
2:6
Орсомарсо (жен)
Завершен
22.06.2025
Америка Кали (жен)
0:1
Санта Фе
Завершен
21.06.2025
Реал Сан-Андрес (жен)
3:2
Alianza Women
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Болонья Болонья
Интер Милан Интер Милан
19 Декабря
22:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Лада Лада
19 Декабря
19:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
19 Декабря
22:30
Валенсия Валенсия
Майорка Майорка
19 Декабря
23:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
19 Декабря
21:00
Челны Челны
Норильск Норильск
19 Декабря
19:00
МХК Спартак МХК Спартак
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
19 Декабря
18:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
19 Декабря
18:30
КалПа КалПа
КооКоо КооКоо
19 Декабря
19:30
Ильвес Ильвес
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Декабря
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA