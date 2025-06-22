22.06.2025
Смотреть онлайн Америка Кали (жен) - Санта Фе 22.06.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Америка Кали (жен) — Санта Фе, 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alfredo Schurig.
МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Alfredo Schurig
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
0 : 1
22 июня 2025
Санта Фе
78'
Текстовая трансляция
10'
America de Cali Women - Угловой
19'
Санта Фе - Угловой
32'
America de Cali Women - Угловой
42'
America de Cali Women - Угловой
44'
Санта Фе - Угловой
45+2'
America de Cali Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
55'
America de Cali Women - Угловой
67'
America de Cali Women - Угловой
78'
Санта Фе - 1-ый Гол
80'
America de Cali Women - Угловой
90+1'
Санта Фе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2
Статистика матча
Владение мячом
45%
Атаки
67
70
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
2
