22.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Internacional FC de Palmira Women — Ла Экидад (жен), 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Doce De Octubre.
МСК, 16 тур, Стадион: Estadio Doce De Octubre
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
0 : 2
22 июня 2025
Ла Экидад (жен)
42'
65'
La Equidad Women
42'
La Equidad Women
65'
Текстовая трансляция
40'
La Equidad Women - Угловой
42'
La Equidad Women - 1-ый Гол
50'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
53'
La Equidad Women - Угловой
65'
La Equidad Women - 2-ой Гол
78'
Internacional FC de Palmira Women - Угловой
85'
La Equidad Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
115
125
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
2
4
