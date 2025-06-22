22.06.2025
Смотреть онлайн Депортиво Пасто (жен) - Атлетико Букараманга (жен) 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Депортиво Пасто (жен) — Атлетико Букараманга (жен), 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 16 тур
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
1 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
5'
Deportivo Pasto Women - Угловой
16'
Atletico Bucaramanga Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
72'
Atletico Bucaramanga Women - Угловой
74'
Deportivo Pasto Women - Угловой
79'
Atletico Bucaramanga Women - Угловой
80'
Deportivo Pasto Women - Угловой
89'
Deportivo Pasto Women - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Депортиво Пасто (жен) — Атлетико Букараманга (жен)
Статистика матча
Атаки
79
79
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу