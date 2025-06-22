22.06.2025
Смотреть онлайн Атлетико Насьональ (жен) - Форталеза (жен) 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Атлетико Насьональ (жен) — Форталеза (жен), 16 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.
МСК, 16 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Форталеза (жен)
41'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
17'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
19'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
20'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
25'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
25'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
35'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
41'
Fortaleza CEIF Women - 1-ый Гол
44'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
44'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
47'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
47'
Атлетико Насьональ (жен) - 2-ой Гол
66'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
83'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
90+1'
Атлетико Насьональ (жен) - Угловой
Превью матча Атлетико Насьональ (жен) — Форталеза (жен)
Статистика матча
Атаки
168
68
Угловые
12
0
Удары мимо ворот
15
0
Удары в створ ворот
7
1
