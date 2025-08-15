Смотреть онлайн Индепендиенте Медельин (жен) - Депортиво Кали (жен) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Индепендиенте Медельин (жен) — Депортиво Кали (жен), 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.
Превью матча Индепендиенте Медельин (жен) — Депортиво Кали (жен)
Команда Индепендиенте Медельин (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-5.