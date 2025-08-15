Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Индепендиенте Медельин (жен) - Депортиво Кали (жен) 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Индепендиенте Медельин (жен)Депортиво Кали (жен), 3 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.

МСК, 3 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Индепендиенте Медельин (жен)
Завершен
0 : 3
15 августа 2025
Депортиво Кали (жен)
9'
30'
75'
Смотреть онлайн
Deportivo Cali Women icon
9'
Deportivo Cali Women icon
30'
Счет после первого тайма 0:2
Deportivo Cali Women icon
75'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
9'
Deportivo Cali Women - 1-ый Гол
13'
Угловой
Deportivo Cali Women - Угловой
30'
Угловой
Deportivo Cali Women - Угловой
30'
Deportivo Cali Women - 2-ой Гол
31'
Угловой
Индепендиенте Медельин (жен) - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Индепендиенте Медельин (жен) - Угловой
51'
Угловой
Deportivo Cali Women - Угловой
64'
Угловой
Индепендиенте Медельин (жен) - Угловой
68'
Угловой
Индепендиенте Медельин (жен) - Угловой
71'
Угловой
Индепендиенте Медельин (жен) - Угловой
75'
Deportivo Cali Women - 3-ий Гол
79'
Угловой
Deportivo Cali Women - Угловой
83'
Угловой
Индепендиенте Медельин (жен) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Индепендиенте Медельин (жен) — Депортиво Кали (жен)

Команда Индепендиенте Медельин (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-5.

Статистика матча

Владение мячом
Индепендиенте Медельин (жен) Индепендиенте Медельин (жен)
42%
Депортиво Кали (жен) Депортиво Кали (жен)
58%
Атаки
98
102
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
