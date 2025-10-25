Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Серро - Пеньяроль 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: СерроПеньяроль, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Трокколи. Судить этот матч будет Javier Burgos.

МСК, 13 тур, Стадион: Луис Трокколи
Уругвай - Клаусура
Серро
24'
54'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Пеньяроль
Серро icon
24'
Счет после первого тайма 1:0
Серро icon
54'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
24'
Серро - 1-ый Гол
29'
Угловой
Серро - Угловой
33'
Угловой
Серро - Угловой
37'
Угловой
Серро - Угловой
40'
Угловой
Серро - Угловой
44'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
45+2'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
54'
Серро - 2-ой Гол
60'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
65'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
65'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Серро — Пеньяроль

Команда Серро в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Пеньяроль, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-7. Команда Серро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пеньяроль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.

Серро Серро
8
Уругвай
Agustin Miranda
7
Аргентина
Alejo Macelli
6
Уругвай
Axel Frugone
25
Уругвай
Рензо Родригез
14
Уругвай
Emiliano Gaston Sosa Viera
10
Уругвай
Matias Ocampo
29
Уругвай
Santiago Paiva
32
Уругвай
Sebastian Caceres
43
Уругвай
Матиас Суарес
28
Nicolas Fuica
9
Уругвай
Enzo Larrosa
Тренер
Уругвай
Tabare Silva
Пеньяроль Пеньяроль
15
Уругвай
Максимильяно Оливера
19
Уругвай
Matias Arezo
10
Уругвай
Leonardo Fernandez
20
Уругвай
Pedro Milans
50
Уругвай
Diego Garcia
11
Уругвай
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
23
Уругвай
Javier Mendez
29
Аргентина
Эрик Ремеди
5
Уругвай
Ignacio Sosa Ospital
12
Чили
Брайан Кортес
34
Уругвай
Nahuel Herrera
Тренер
Уругвай
Диего Агуирре

История последних встреч

Серро
Серро
Пеньяроль
Серро
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.06.2025
Пеньяроль
Пеньяроль
2:0
Серро
Серро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Серро Серро
33%
Пеньяроль Пеньяроль
67%
Атаки
81
116
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Javier Burgos (Уругвай).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 79 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 31% (5 из 16 матчей) Javier Burgos назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
