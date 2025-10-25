Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура : Серро — Пеньяроль , 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Трокколи . Судить этот матч будет Javier Burgos .

Превью матча Серро — Пеньяроль

Команда Серро в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Пеньяроль, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-7. Команда Серро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пеньяроль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.