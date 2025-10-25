Смотреть онлайн Серро - Пеньяроль 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Серро — Пеньяроль, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Трокколи. Судить этот матч будет Javier Burgos.
Превью матча Серро — Пеньяроль
Команда Серро в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Пеньяроль, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-7. Команда Серро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пеньяроль забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Пеньяроль, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Javier Burgos (Уругвай).
За последние 16 матчей судья показал 79 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 31% (5 из 16 матчей) Javier Burgos назначал пенальти