Смотреть онлайн Мон. Уондерерз - Насиональ 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Мон. Уондерерз — Насиональ, 13 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Alfredo Víctor Viera. Судить этот матч будет Gustavo Tejera.
Превью матча Мон. Уондерерз — Насиональ
Команда Мон. Уондерерз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-16. Команда Насиональ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Мон. Уондерерз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Насиональ забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gustavo Tejera (Уругвай).
За последние 17 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 18% (3 из 17 матчей) Gustavo Tejera назначал пенальти