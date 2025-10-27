Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Мон. Уондерерз - Насиональ 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: Мон. УондерерзНасиональ, 13 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Alfredo Víctor Viera. Судить этот матч будет Gustavo Tejera.

МСК, 13 тур, Стадион: Parque Alfredo Víctor Viera
Уругвай - Клаусура
Мон. Уондерерз
Завершен
0 : 0
27 октября 2025
Насиональ
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
24'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
32'
Угловой
Насиональ - Угловой
45'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
56'
Угловой
Насиональ - Угловой
63'
Угловой
Насиональ - Угловой
67'
Угловой
Насиональ - Угловой
68'
Угловой
Насиональ - Угловой
80'
Угловой
Мон. Уондерерз - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Мон. Уондерерз — Насиональ

Команда Мон. Уондерерз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-16. Команда Насиональ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Мон. Уондерерз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Насиональ забивает 2, пропускает 1.

Мон. Уондерерз Мон. Уондерерз
25
Уругвай
Александер да Сильва
8
Уругвай
Bruno Veglio
22
Парагвай
Kevin Parzajuk
13
Уругвай
German Fraquelli
28
Аргентина
Jonas Luna
5
Уругвай
Nicolas Queiroz
16
Уругвай
Guillermo Wagner
20
Уругвай
Pablo Lima
14
Уругвай
Mateo Acosta
23
Уругвай
Emiliano Garcia
6
Уругвай
Леандро Зазпе
Тренер
Уругвай
Daniel Carreno
Насиональ Насиональ
16
Уругвай
Lucas Villalba
27
Уругвай
Diego Romero
14
Уругвай
Николас Лодейро
23
Уругвай
Lucas Rodriguez
9
Уругвай
Макси Гомес
77
Уругвай
Николас Родригез
11
Венесуэла
Ромуло Отеро
1
Панама
Луис Мехиа
29
Колумбия
Julian Millan
4
Уругвай
Себастьян Коатес
6
Уругвай
Luciano Boggio
Тренер
Уругвай
Pablo Peirano

Статистика матча

Владение мячом
Мон. Уондерерз Мон. Уондерерз
50%
Насиональ Насиональ
50%
Атаки
103
118
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
0
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gustavo Tejera (Уругвай).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 18% (3 из 17 матчей) Gustavo Tejera назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA