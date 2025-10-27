Превью матча Мон. Уондерерз — Насиональ

Команда Мон. Уондерерз в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 5-16. Команда Насиональ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Мон. Уондерерз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Насиональ забивает 2, пропускает 1.