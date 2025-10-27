Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Бостон Ривер 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Мирамар Мисьонес — Бостон Ривер, 13 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Palermo. Судить этот матч будет Javier Feres.