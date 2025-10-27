Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Бостон Ривер 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Мирамар Мисьонес — Бостон Ривер, 13 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Palermo. Судить этот матч будет Javier Feres.
Превью матча Мирамар Мисьонес — Бостон Ривер
Команда Мирамар Мисьонес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Бостон Ривер, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-6. Команда Мирамар Мисьонес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бостон Ривер забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Javier Feres ().
За последние 13 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 15% (2 из 13 матчей) Javier Feres назначал пенальти