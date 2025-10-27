Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Бостон Ривер 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: Мирамар МисьонесБостон Ривер, 13 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Palermo. Судить этот матч будет Javier Feres.

МСК, 13 тур, Стадион: Parque Palermo
Уругвай - Клаусура
Мирамар Мисьонес
Завершен
0 : 4
27 октября 2025
Бостон Ривер
11'
17'
23'
31'
Смотреть онлайн
Бостон Ривер icon
11'
Бостон Ривер icon
17'
Бостон Ривер icon
23'
Бостон Ривер icon
31'
Счет после первого тайма 0:4
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
4'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
10'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
11'
Бостон Ривер - 1-ый Гол
13'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
16'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
17'
Бостон Ривер - 2-ой Гол
23'
Бостон Ривер - 3-ий Гол
31'
Бостон Ривер - 4-ый Гол
35'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
36'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
Счет после первого тайма 0:4
50'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
58'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
68'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
76'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
77'
Угловой
Бостон Ривер - Угловой
85'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4

Превью матча Мирамар Мисьонес — Бостон Ривер

Команда Мирамар Мисьонес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Бостон Ривер, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-6. Команда Мирамар Мисьонес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бостон Ривер забивает 2, пропускает 1.

Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
10
Уругвай
Гастон Рамирес
23
Уругвай
Diego Nicolas Nunez de Leon
19
Уругвай
Oscar Andres Olivera Ibarra
7
Колумбия
Ignacio Andres Yepez Guzman
4
Уругвай
Pablo Lopez
6
Уругвай
Nicolás Latorre
9
Sebastian Da Silva
24
Уругвай
Facundo Silvera
14
Уругвай
Гусман Перейра
15
Уругвай
Federico Alonso
30
Колумбия
Juan Moreno
Тренер
Уругвай
Bernardo Sebastian Giordano
Бостон Ривер Бостон Ривер
70
Уругвай
Agustin Albarracin
9
США
Agustin Anello
23
Уругвай
Mateo Rivero
1
Уругвай
Bruno Antunez
31
Уругвай
Juan Manuel Acosta
22
Уругвай
Fredy Martinez
8
Mauricio Andres Vera
10
Уругвай
Agustin Amado
11
Уругвай
Фелипе Авенатти
5
Уругвай
Francisco Barrios
30
Уругвай
Richard Martin Gonzalez
Тренер
Бразилия
Jadson Viera

Статистика матча

Владение мячом
Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
48%
Бостон Ривер Бостон Ривер
52%
Атаки
98
88
Угловые
10
3
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Javier Feres ().

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 15% (2 из 13 матчей) Javier Feres назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA