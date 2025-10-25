Смотреть онлайн Дефенсор - Торке 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Дефенсор — Торке, Раунд 13 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Францини. Судить этот матч будет Hernan Heras.
Превью матча Дефенсор — Торке
Команда Дефенсор в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-8. Команда Торке, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-8. Команда Дефенсор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торке забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).
За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти