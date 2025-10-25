Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Дефенсор - Торке 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: ДефенсорТорке, Раунд 13 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Францини. Судить этот матч будет Hernan Heras.

МСК, Раунд 13, Стадион: Луис Францини
Уругвай - Клаусура
Дефенсор
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Торке
46'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Montevideo City Торке icon
46'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
17'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
19'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
36'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
42'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
45'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Montevideo City Торке - 1-ый Гол
58'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
72'
Угловой
Дефенсор - Угловой
73'
Угловой
Дефенсор - Угловой
74'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
80'
Угловой
Дефенсор - Угловой
83'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
90+3'
Угловой
Montevideo City Торке - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Дефенсор — Торке

Команда Дефенсор в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-8. Команда Торке, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-8. Команда Дефенсор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торке забивает 2, пропускает 1.

Дефенсор Дефенсор
19
Уругвай
Diego Abreu
5
Уругвай
German Barrios
9
Уругвай
Alexander Machado
11
Уругвай
Adrian Agazzi
6
Уругвай
Mauricio Amaro
14
Уругвай
Patricio Pacifico
10
Мексика
Xavier Biscayzacu
15
Уругвай
Juan Viacava
12
Уругвай
Kevin Dawson
22
Уругвай
Alan Torterolo
3
Уругвай
Гиллермо де лос Сантос
Тренер
Уругвай
Игнасио Итурралде
Торке Торке
5
Уругвай
Franco Pizzichillo
4
Уругвай
Guillermo Fratta
24
Уругвай
Гари Кагелмахер
26
Уругвай
Facundo Silvera
31
Уругвай
Nahuel da Silva
30
Уругвай
Kevin Arevalo
15
Уругвай
Эзекель Бускетс
1
Уругвай
Франко Торгнаскиоли
14
Аргентина
Bautista Kociubinski
11
Аргентина
Esteban Obregon
19
Аргентина
Diogo Agustin Guzman
Тренер
Уругвай
Marcelo Mendez

Статистика матча

Владение мячом
Дефенсор Дефенсор
40%
Торке Торке
60%
Атаки
94
89
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
1
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти

Игры Раунд 13
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
Комментарии к матчу
