Смотреть онлайн Данубио - CA Ривер Плейт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Данубио — CA Ривер Плейт, Раунд 13 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хардинес дел Иподромо. Судить этот матч будет Eduardo Varela.
Превью матча Данубио — CA Ривер Плейт
Команда Данубио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-8. Команда CA Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-16. Команда Данубио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. CA Ривер Плейт забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Eduardo Varela (Уругвай).
За последние 1 матчей судья показал 3 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Eduardo Varela назначал пенальти