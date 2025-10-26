Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Данубио - CA Ривер Плейт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: ДанубиоCA Ривер Плейт, Раунд 13 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хардинес дел Иподромо. Судить этот матч будет Eduardo Varela.

МСК, Раунд 13, Стадион: Хардинес дел Иподромо
Уругвай - Клаусура
Данубио
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
CA Ривер Плейт
63'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
CA Ривер Плейт icon
63'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
CA Ривер Плейт - Угловой
15'
Угловой
CA Ривер Плейт - Угловой
16'
Угловой
Данубио - Угловой
27'
Угловой
Данубио - Угловой
38'
Угловой
CA Ривер Плейт - Угловой
39'
Угловой
Данубио - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
60'
Угловой
CA Ривер Плейт - Угловой
63'
CA Ривер Плейт - 1-ый Гол
70'
Угловой
Данубио - Угловой
76'
Угловой
CA Ривер Плейт - Угловой
81'
Угловой
Данубио - Угловой
84'
Угловой
CA Ривер Плейт - Угловой
86'
Угловой
Данубио - Угловой
86'
Угловой
Данубио - Угловой
87'
Угловой
Данубио - Угловой
89'
Угловой
Данубио - Угловой
90'
Угловой
Данубио - Угловой

Превью матча Данубио — CA Ривер Плейт

Команда Данубио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-8. Команда CA Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-16. Команда Данубио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. CA Ривер Плейт забивает 1, пропускает 2.

Данубио Данубио
1
Уругвай
Мауро Гоикоечеа
23
Уругвай
Matias Gonzalez
35
Аргентина
Ignacio Pais Mayan
11
Уругвай
Lucas Sanseviero
28
Уругвай
Luis Femia
8
Уругвай
Renzo Rabino
22
Бразилия
Guilherme Brandao Azevedo
10
Уругвай
Mateo Peralta
18
Уругвай
Камило Маяда
30
Уругвай
Себастиен Фернандез
2
Уругвай
Эмилиано Веласкес
Тренер
Уругвай
Густаво Матосас
CA Ривер Плейт CA Ривер Плейт
10
Уругвай
Agustin Vera
17
Matias Escobar
1
Уругвай
Дамиан Фраскарелли
3
Швейцария
Дилан Гисси
2
Уругвай
Facundo Perez
14
Уругвай
Facundo De Leon
31
Аргентина
Tomas Olmos
19
Уругвай
Rodrigo Pollero
6
Уругвай
Максимильяно Морейра
22
Уругвай
Matias Ivan Alfonso Colina
20
Уругвай
Lucas Lemos
Тренер
Уругвай
Raul Salazar

Статистика матча

Владение мячом
Данубио Данубио
50%
CA Ривер Плейт CA Ривер Плейт
50%
Атаки
89
79
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Eduardo Varela (Уругвай).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 3 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Eduardo Varela назначал пенальти

Игры Раунд 13
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
Комментарии к матчу
