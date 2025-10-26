Превью матча Данубио — CA Ривер Плейт

Команда Данубио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-8. Команда CA Ривер Плейт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-16. Команда Данубио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. CA Ривер Плейт забивает 1, пропускает 2.