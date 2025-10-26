Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ливерпуль - Прогресо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: ЛиверпульПрогресо, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Бельведере. Судить этот матч будет Leodan Frankin Gonzalez Cabrera.

МСК, 13 тур, Стадион: Эстадио Бельведере
Уругвай - Клаусура
Ливерпуль
11'
67'
90+1'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Прогресо
44'
Ливерпуль icon
11'
Прогресо icon
44'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
Ливерпуль icon
67'
Ливерпуль icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,2
Текстовая трансляция
11'
Ливерпуль - 1-ый Гол
16'
Угловой
Прогресо - Угловой
44'
Угловой
Прогресо - Угловой
44'
Прогресо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 4,2
59'
Угловой
Прогресо - Угловой
67'
Ливерпуль - 3-ий Гол
70'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
70'
Угловой
Ливерпуль - Угловой
74'
Угловой
Прогресо - Угловой
90+1'
Ливерпуль - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
Прогресо - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 4,2

Превью матча Ливерпуль — Прогресо

Команда Ливерпуль в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Прогресо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Ливерпуль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Прогресо забивает 1, пропускает 1.

Ливерпуль Ливерпуль
21
Уругвай
Sebastian Lentinelly
8
Уругвай
Gonzalo Napoli Soria
20
Уругвай
Martin Rabunal
7
Аргентина
Javier Nicolas Vallejo
9
Уругвай
Renzo Machado
26
Аргентина
Nicolas Cabral
16
Уругвай
Lucas Acosta
24
Уругвай
Kevin Amaro
3
Аргентина
Lucas Suarez
11
Уругвай
Luis Castro
6
Уругвай
Santiago Milano Larrosa
Тренер
Уругвай
Joaquin Papa Monestier
Прогресо Прогресо
5
Уругвай
Agustin Pinheiro
26
Уругвай
Matteo Copelotti
18
Аргентина
Gonzalo Jorge Alberto Silva
13
Уругвай
Hernan Carroso
29
Nicolas Fernandez
1
Уругвай
Николас Гентилио
6
Уругвай
Facundo Kidd
40
Уругвай
Ayrton Cougo
23
Уругвай
Nicolas Olivera
16
Уругвай
Gianfranco Trasante Medina
10
Уругвай
Ignacio Lemmo
Тренер
Уругвай
Leonel Rocco

Статистика матча

Владение мячом
Ливерпуль Ливерпуль
48%
Прогресо Прогресо
52%
Атаки
114
116
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
8
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Leodan Frankin Gonzalez Cabrera (Уругвай).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Leodan Frankin Gonzalez Cabrera назначал пенальти

Игры 13 тур
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
