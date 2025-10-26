Смотреть онлайн Ливерпуль - Прогресо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Ливерпуль — Прогресо, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Бельведере. Судить этот матч будет Leodan Frankin Gonzalez Cabrera.
Превью матча Ливерпуль — Прогресо
Команда Ливерпуль в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Прогресо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Ливерпуль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Прогресо забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Leodan Frankin Gonzalez Cabrera (Уругвай).
За последние 13 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Leodan Frankin Gonzalez Cabrera назначал пенальти