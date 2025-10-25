Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ювентуд - Плаза Колония 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: ЮвентудПлаза Колония, Раунд 13 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Артигас. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.

МСК, Раунд 13, Стадион: Парк Артигас
Уругвай - Клаусура
Ювентуд
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Плаза Колония
74'
84'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Плаза Колония icon
74'
Плаза Колония icon
84'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Ювентуд - Угловой
3'
Угловой
Ювентуд - Угловой
26'
Угловой
Ювентуд - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
51'
Угловой
Ювентуд - Угловой
62'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
62'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
70'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
71'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
74'
Плаза Колония - 1-ый Гол
78'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
79'
Угловой
Плаза Колония - Угловой
84'
Плаза Колония - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1

Превью матча Ювентуд — Плаза Колония

Команда Ювентуд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-6. Команда Плаза Колония, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Ювентуд в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Плаза Колония забивает 1, пропускает 2.

Ювентуд Ювентуд
80
Уругвай
Джонатан Урретабискайя
77
Аргентина
Томас Родригес
7
Уругвай
Pablo Nongoy
24
Уругвай
Federico Barrandeguy
9
Уругвай
Augustin Rodriquez
2
Колумбия
Geiner Martinez
32
Аргентина
Ivan Rossi
8
Уругвай
Mateo Izaguirre
23
Аргентина
Эммануэль Мас
5
Уругвай
David Morosini
1
Уругвай
Карлос Соса
Тренер
Аргентина
Diego Monarriz
Плаза Колония Плаза Колония
77
Уругвай
Acosta
2
Уругвай
Maximo Lorenzi
19
Valentino Wurth
80
Уругвай
Lucas Carrizo
17
Уругвай
Santiago Otegui Ferreira
22
Уругвай
Хуан Рамос
16
Уругвай
Matias Velazquez
25
Уругвай
Joaquin Silva
3
Уругвай
Yvo Calleros
8
Уругвай
Diego Villalba
9
Бразилия
Alex Bruno Da Costa Lima
Тренер
Уругвай
Luis Alberto Mena

Статистика матча

Владение мячом
Ювентуд Ювентуд
57%
Плаза Колония Плаза Колония
43%
Атаки
104
95
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
0
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти

Игры Раунд 13
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
Комментарии к матчу
