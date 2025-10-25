Смотреть онлайн Ювентуд - Плаза Колония 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Ювентуд — Плаза Колония, Раунд 13 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Артигас. Судить этот матч будет Esteban Ostojich.
Превью матча Ювентуд — Плаза Колония
Команда Ювентуд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-6. Команда Плаза Колония, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Ювентуд в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Плаза Колония забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Esteban Ostojich (Уругвай).
За последние 20 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 20% (5 из 25 матчей) Esteban Ostojich назначал пенальти