Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура : Ювентуд — Плаза Колония , Раунд 13 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Артигас . Судить этот матч будет Esteban Ostojich .

Превью матча Ювентуд — Плаза Колония

Команда Ювентуд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 3-6. Команда Плаза Колония, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Ювентуд в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Плаза Колония забивает 1, пропускает 2.