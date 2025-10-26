Смотреть онлайн Серро-Ларго - Расинг Монтевидео 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Серро-Ларго — Расинг Монтевидео, Раунд 13 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla. Судить этот матч будет Andres Matonte.
Превью матча Серро-Ларго — Расинг Монтевидео
Команда Серро-Ларго в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Расинг Монтевидео, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Серро-Ларго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Расинг Монтевидео забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Matonte (Уругвай).
За последние 17 матчей судья показал 89 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 8 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 12% (2 из 17 матчей) Andres Matonte назначал пенальти