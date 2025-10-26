Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Серро-Ларго - Расинг Монтевидео 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: Серро-ЛаргоРасинг Монтевидео, Раунд 13 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla. Судить этот матч будет Andres Matonte.

МСК, Раунд 13, Стадион: Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla
Уругвай - Клаусура
Серро-Ларго
54'
90+9'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Расинг Монтевидео
26'
75'
Расинг Монтевидео icon
26'
Счет после первого тайма 0:1
Серро-Ларго icon
54'
Расинг Монтевидео icon
75'
Серро-Ларго icon
90+9'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
12'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
21'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
26'
Расинг Монтевидео - 1-ый Гол
35'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
36'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
54'
Серро-Ларго - 2-ой Гол
66'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
75'
Расинг Монтевидео - 3-ий Гол
81'
Угловой
Серро-Ларго - Угловой
86'
Угловой
Расинг Монтевидео - Угловой
90+9'
Серро-Ларго - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Серро-Ларго — Расинг Монтевидео

Команда Серро-Ларго в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-10. Команда Расинг Монтевидео, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-9. Команда Серро-Ларго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Расинг Монтевидео забивает 1, пропускает 1.

Серро-Ларго Серро-Ларго
18
Уругвай
Cristian Gonzalez
11
Уругвай
Maximiliano Anasco
14
Уругвай
Lucas Leonel Correa Sebben
5
Аргентина
Alan Di Pippa
24
Аргентина
Gino Santilli
9
Уругвай
Franco Rossi
32
Уругвай
Martin Gianoli
15
Уругвай
Sebastian Assis
6
Уругвай
Facundo Bonifazi
19
Уругвай
Mauro Brasil
8
Уругвай
Mario Garcia
Тренер
Уругвай
Даниело Нунез
Расинг Монтевидео Расинг Монтевидео
29
Уругвай
Facundo Gonzalez
28
Уругвай
Franco Suarez
15
Аргентина
Diego Cheuquepal
81
Аргентина
Ivan Manzur
4
Уругвай
Гильермо Кутуньо
17
Уругвай
Martin Ferreira
3
Уругвай
Гастон Буэно
8
Уругвай
Felipe Cairus
25
Аргентина
Lautaro Amade
14
Уругвай
Ramiro Brazionis
16
Уругвай
Esteban Da Silva
Тренер
Уругвай
Cristian Chambian

Статистика матча

Владение мячом
Серро-Ларго Серро-Ларго
50%
Расинг Монтевидео Расинг Монтевидео
50%
Атаки
83
64
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Matonte (Уругвай).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 89 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 8 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 12% (2 из 17 матчей) Andres Matonte назначал пенальти

Игры Раунд 13
27.10.2025
Мирамар Мисьонес
0:4
Бостон Ривер
Завершен
27.10.2025
Мон. Уондерерз
0:0
Насиональ
Завершен
26.10.2025
Ливерпуль
3:1
Прогресо
Завершен
26.10.2025
Данубио
0:1
CA Ривер Плейт
Завершен
26.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Расинг Монтевидео
Завершен
25.10.2025
Серро
2:0
Пеньяроль
Завершен
25.10.2025
Ювентуд
0:2
Плаза Колония
Завершен
25.10.2025
Дефенсор
0:1
Торке
Завершен
Комментарии к матчу
