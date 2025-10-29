Смотреть онлайн Равенна - Римини 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия С - Кубок: Равенна — Римини, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Bruno Benelli. Судить этот матч будет Matteo Dini.
Превью матча Равенна — Римини
Команда Равенна в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-7. Команда Римини, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-14. Команда Равенна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Римини забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Matteo Dini (Италия).
За последние 2 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Matteo Dini назначал пенальти