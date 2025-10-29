Превью матча Равенна — Римини

Команда Равенна в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-7. Команда Римини, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-14. Команда Равенна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Римини забивает 1, пропускает 1.