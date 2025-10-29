Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Равенна - Римини 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: РавеннаРимини, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Bruno Benelli. Судить этот матч будет Matteo Dini.

МСК, 8 тур, Стадион: Stadio Bruno Benelli
Италия - Серия С - Кубок
Равенна
4'
19'
68'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Римини
Смотреть онлайн
Равенна icon
4'
Равенна icon
19'
Счет после первого тайма 2:0
Равенна icon
68'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Равенна - 1-ый Гол
19'
Равенна - 2-ой Гол
29'
Угловой
Римини - Угловой
41'
Угловой
Равенна - Угловой
41'
Угловой
Равенна - Угловой
42'
Угловой
Равенна - Угловой
42'
Угловой
Равенна - Угловой
43'
Угловой
Равенна - Угловой
45+1'
Угловой
Римини - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
61'
Угловой
Равенна - Угловой
68'
Равенна - 3-ий Гол
84'
Угловой
Равенна - Угловой
85'
Угловой
Равенна - Угловой
86'
Угловой
Равенна - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Равенна — Римини

Команда Равенна в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-7. Команда Римини, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-14. Команда Равенна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Римини забивает 1, пропускает 1.

Равенна Равенна
7
Италия
Стефано Окака
20
Италия
Giacomo Calandrini
77
Италия
Lorenzo Da Pozzo
29
Фолклендские острова (Мальвинские)
Noufou Zagre
47
Италия
Mattia Scaringi
84
Италия
Lorenzo Menegazzo
3
Италия
Luca Falbo
44
Италия
Алессандро Бьянкони
24
Италия
Даниеле Борра
4
Италия
Маттео Мандорлини
2
Италия
Джулио Донати
Тренер
Италия
Марко Марчионни
Римини Римини
70
Италия
Mattia Rubino
15
Италия
Giulio Di Pollina
89
Mattia Gagliano
2
Бельгия
Jeremy Moray
20
Италия
Alessandro Fabbri
4
Италия
Gabriele Bellodi
5
Италия
Mattita Fiorini
27
Италия
Kekko Contaldo
41
Дания
Ank Asmussen
37
Италия
Andrea Petta
10
США
Lorenzo D'Agostini
Тренер
Италия
Filippo D'Alesio

Статистика матча

Владение мячом
Равенна Равенна
42%
Римини Римини
58%
Атаки
69
58
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Matteo Dini (Италия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Matteo Dini назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
