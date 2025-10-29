Превью матча Джульяно — Беневенто

Команда Джульяно в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-15. Команда Беневенто, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-6. Команда Джульяно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Беневенто забивает 2, пропускает 1.