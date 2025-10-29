Смотреть онлайн Джульяно - Беневенто 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия С - Кубок: Джульяно — Беневенто, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SC Alberto De Cristofaro. Судить этот матч будет Giuseppe Rispoli.
Превью матча Джульяно — Беневенто
Команда Джульяно в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-15. Команда Беневенто, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-6. Команда Джульяно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Беневенто забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Giuseppe Rispoli (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Giuseppe Rispoli назначал пенальти