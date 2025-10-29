Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Джульяно - Беневенто 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: ДжульяноБеневенто, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SC Alberto De Cristofaro. Судить этот матч будет Giuseppe Rispoli.

МСК, 8 тур, Стадион: SC Alberto De Cristofaro
Италия - Серия С - Кубок
Джульяно
71'
86'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Беневенто
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Джульяно icon
71'
Джульяно icon
86'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,4
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Джульяно - Угловой
13'
Угловой
Джульяно - Угловой
14'
Угловой
Джульяно - Угловой
16'
Угловой
Джульяно - Угловой
26'
Угловой
Беневенто - Угловой
36'
Угловой
Джульяно - Угловой
43'
Угловой
Джульяно - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
58'
Угловой
Беневенто - Угловой
66'
Угловой
Джульяно - Угловой
68'
Угловой
Джульяно - Угловой
71'
Джульяно - 1-ый Гол
82'
Угловой
Беневенто - Угловой
82'
Угловой
Беневенто - Угловой
86'
Джульяно - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,4

Превью матча Джульяно — Беневенто

Команда Джульяно в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-15. Команда Беневенто, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-6. Команда Джульяно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Беневенто забивает 2, пропускает 1.

Джульяно Джульяно
26
Италия
Luigi Forciniti
85
Италия
Matteo Milan
4
Италия
Roberto Zammarini
24
Италия
Marco Caldore
8
Италия
Roberto De Rosa
9
Бразилия
Isaac
32
Испания
Ибраима Бальде
70
Италия
Giuseppe D'Agostino
23
Италия
Джулиано Лаезза
33
Италия
Salvatore Dario La Vardera
1
Италия
Luca Bolletta
Тренер
Италия
Mirko Cudini
Беневенто Беневенто
4
Италия
Antonio Prisco
32
Италия
Guglielmo Mignani
23
Италия
Pietro Saio
8
Италия
Майта
14
Италия
Стефано Скогнамилло
26
Италия
Джианмарко Ваннуччи
31
Италия
Джакомо Риччи
19
Италия
Диего Боргини
10
Италия
Jacopo Manconi
24
Италия
Edoardo Pierozzi
11
Италия
Davide Lamesta
Тренер
Италия
Аутери Гаетано

Статистика матча

Владение мячом
Джульяно Джульяно
45%
Беневенто Беневенто
55%
Атаки
145
175
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Giuseppe Rispoli (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Giuseppe Rispoli назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
