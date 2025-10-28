Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Тернана - Кампобассо 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: ТернанаКампобассо, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Либеро Либерати. Судить этот матч будет Gabriele Totaro.

МСК, 8 тур, Стадион: Либеро Либерати
Италия - Серия С - Кубок
Тернана
35'
Завершен
1 : 0
28 октября 2025
Кампобассо
Тернана icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Campobasso - Угловой
21'
Угловой
Тернана - Угловой
35'
Тернана - 1-ый Гол
38'
Угловой
Тернана - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
57'
Угловой
Тернана - Угловой
72'
Угловой
Campobasso - Угловой
84'
Угловой
Campobasso - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Тернана — Кампобассо

Команда Тернана в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Кампобассо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Тернана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кампобассо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Кампобассо, в том матче победу одержали гостьи.

Тернана Тернана
27
Италия
Ферранте
20
Италия
Francesco Donati
16
Италия
Marco Garetto
71
Италия
Francesco D'Alterio
7
Италия
Federico Romeo
4
Италия
Andrea Vallocchia
9
Литва
Edgaras Dubickas
80
Италия
Маттиа Пройетти
43
Албания
Анджело Ндрецка
87
Италия
Бруно Мартелла
19
Италия
Марко Капуано
Тренер
Италия
Фабио Ливерани
Кампобассо Кампобассо
26
Италия
Vito Leonetti
2
Италия
Federico Papini
12
Rizzo
4
Италия
Christian Celesia
20
Италия
Alessandro Martina
6
Аргентина
Juan Ignacio Brunet Bordin
10
Италия
Antonio Gala
5
Италия
Марио Гарджуло
75
Италия
Francesco Parisi
79
Италия
Эдоардо Ланкини
9
Италия
Симоне Магнаджи
Тренер
Италия
Luciano Zauri

История последних встреч

Тернана
Тернана
Кампобассо
Тернана
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Кампобассо
Кампобассо
0:1
Тернана
Тернана
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тернана Тернана
48%
Кампобассо Кампобассо
52%
Атаки
113
117
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gabriele Totaro (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Gabriele Totaro назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
Комментарии к матчу
