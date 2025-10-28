Превью матча Тернана — Кампобассо

Команда Тернана в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Кампобассо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Тернана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кампобассо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Кампобассо, в том матче победу одержали гостьи.