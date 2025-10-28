Смотреть онлайн Тернана - Кампобассо 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия С - Кубок: Тернана — Кампобассо, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Либеро Либерати. Судить этот матч будет Gabriele Totaro.
Превью матча Тернана — Кампобассо
Команда Тернана в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-12. Команда Кампобассо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Тернана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кампобассо забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Кампобассо, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gabriele Totaro (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Gabriele Totaro назначал пенальти