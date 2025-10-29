Смотреть онлайн Виченца - Про Верчелли 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия С - Кубок: Виченца — Про Верчелли, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ромео Менти. Судить этот матч будет Giorgio Di Cicco.
Превью матча Виченца — Про Верчелли
Команда Виченца в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-7. Команда Про Верчелли, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Виченца в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Про Верчелли забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды Виченца, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Giorgio Di Cicco (Италия).
За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Giorgio Di Cicco назначал пенальти