Превью матча Виченца — Про Верчелли

Команда Виченца в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-7. Команда Про Верчелли, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Виченца в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Про Верчелли забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды Виченца, в том матче победу одержали хозяева.