29.10.2025

Смотреть онлайн Виченца - Про Верчелли 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: ВиченцаПро Верчелли, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ромео Менти. Судить этот матч будет Giorgio Di Cicco.

МСК, 8 тур, Стадион: Ромео Менти
Италия - Серия С - Кубок
Виченца
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Про Верчелли
56'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Про Верчелли icon
56'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Про Верчелли - Угловой
14'
Угловой
Про Верчелли - Угловой
22'
Угловой
Виченца - Угловой
25'
Угловой
Про Верчелли - Угловой
42'
Угловой
Про Верчелли - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Виченца - Угловой
53'
Угловой
Виченца - Угловой
56'
Про Верчелли - 1-ый Гол
60'
Угловой
Виченца - Угловой
70'
Угловой
Виченца - Угловой
90'
Угловой
Виченца - Угловой
90+5'
Угловой
Виченца - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Виченца — Про Верчелли

Команда Виченца в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-7. Команда Про Верчелли, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-12. Команда Виченца в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Про Верчелли забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 сентября 2025 на поле команды Виченца, в том матче победу одержали хозяева.

Виченца Виченца
29
Италия
Лорис Зонта
27
Италия
Thomas Sandon
10
Италия
Алессандро Капелло
99
Италия
Маттиа Витале
9
Италия
Клаудио Морра
16
Италия
Riccardo Gagno
14
Италия
Джузеппе Куомо
4
Италия
Карраро Марко
6
Франция
Максим Леверб
32
Италия
Филиппо Коста
28
Италия
Lorenzo Caferri
Тренер
Италия
Фабио Галло
Про Верчелли Про Верчелли
44
Италия
Джанлука Клементе
9
Италия
Giuseppe Coppola
11
Sow Asane
8
Италия
Angelo Burruano
7
Нидерланды
Мохамед Маллахи
4
Нидерланды
Achraf El Bouchataoui
3
Италия
Лука Кокколо
28
Италия
Alessandro Carosso
14
Италия
Ilario Iotti
97
Италия
Алессандро Ливьери
29
Италия
Emiliano Pino
Тренер
Италия
Michele Santoni

История последних встреч

Виченца
Виченца
Про Верчелли
Виченца
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.09.2025
Виченца
Виченца
2:0
Про Верчелли
Про Верчелли
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Виченца Виченца
48%
Про Верчелли Про Верчелли
52%
Атаки
96
129
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Giorgio Di Cicco (Италия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Giorgio Di Cicco назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA