Смотреть онлайн Сорренто - Трапани 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия С - Кубок: Сорренто — Трапани, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Италия. Судить этот матч будет Nicolo Dorillo.
Превью матча Сорренто — Трапани
Команда Сорренто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Трапани, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Сорренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Трапани забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Сорренто, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nicolo Dorillo ().
За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Nicolo Dorillo назначал пенальти