Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Сорренто - Трапани 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: СоррентоТрапани, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Италия. Судить этот матч будет Nicolo Dorillo.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадио Италия
Италия - Серия С - Кубок
Сорренто
Завершен
5 : 4
29 октября 2025
Трапани
36'
45+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Трапани icon
36'
Sorrento icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Sorrento icon
Пенальти
Трапани icon
Пенальти
Sorrento icon
Пенальти
Трапани icon
Пенальти
Трапани icon
Пенальти
Sorrento icon
Пенальти
Sorrento icon
Пенальти
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Sorrento - Угловой
33'
Угловой
Sorrento - Угловой
36'
Трапани - 1-ый Гол
38'
Угловой
Sorrento - Угловой
45+1'
Sorrento - Незабитый пенальти
45+1'
Sorrento - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Трапани - Угловой
72'
Угловой
Sorrento - Угловой
75'
Угловой
Трапани - Угловой
81'
Угловой
Sorrento - Угловой
82'
Угловой
Sorrento - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Sorrento - Пенальти
1-ый
Трапани - Пенальти
2-ой
Sorrento - Пенальти
2-ой
Трапани - Пенальти
3-ий
Трапани - Пенальти
4-ый
Sorrento - Пенальти
5-ый
Sorrento - Пенальти

Превью матча Сорренто — Трапани

Команда Сорренто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Трапани, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Сорренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Трапани забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Сорренто, в том матче победу одержали гостьи.

Сорренто Сорренто
15
Италия
Daniele Solcia
46
Италия
Lorenzo Colombini
17
Италия
Pasquale Riccardi
10
Нидерланды
Don Bolsius
44
Италия
Antonio Potenza
6
Италия
Франческо Фуско
5
Мальта
Kurt Shaw
1
Италия
Ludovico Del Sorbo
90
Италия
Antonio Sabbatani
18
Италия
Manuel Tonni
11
Esposito Mattia
Тренер
Италия
Mirko Conte
Трапани Трапани
11
Италия
Flavio Ciuferri
12
Италия
Cesare Galeotti
5
Италия
Diego Stramaccioni
33
Италия
Амедео Бенедетти
47
Италия
Джованни Ди Нойа
10
Италия
Luigi Canotto
34
Италия
Stefano Negro
26
Новая Зеландия
Niko Kirwan
8
Италия
Энрико Целехин
13
Италия
Emmanuel Salines
9
Аргентина
Федерико Вазкез
Тренер
Италия
Salvatore Aronica

История последних встреч

Сорренто
Сорренто
Трапани
Сорренто
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Сорренто
Сорренто
1:2
Трапани
Трапани
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сорренто Сорренто
60%
Трапани Трапани
40%
Атаки
81
51
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nicolo Dorillo ().

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Nicolo Dorillo назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA