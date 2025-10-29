Превью матча Сорренто — Трапани

Команда Сорренто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Трапани, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Сорренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Трапани забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Сорренто, в том матче победу одержали гостьи.