29.10.2025

Смотреть онлайн Ареццо - АСД Торрес Сессари 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: АреццоАСД Торрес Сессари, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Читта ди Ареццо. Судить этот матч будет Giorgio Bozzetto.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадион Читта ди Ареццо
Италия - Серия С - Кубок
Ареццо
24'
76'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
АСД Торрес Сессари
Ареццо icon
24'
Счет после первого тайма 1:0
Ареццо icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Ареццо - Угловой
20'
Угловой
Ареццо - Угловой
24'
Ареццо - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
Ареццо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Ареццо - Угловой
54'
Угловой
Ареццо - Угловой
57'
Угловой
Torres - Угловой
58'
Угловой
Torres - Угловой
60'
Угловой
Ареццо - Угловой
65'
Угловой
Ареццо - Угловой
76'
Ареццо - 2-ой Гол
90'
Угловой
Torres - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Ареццо — АСД Торрес Сессари

Команда Ареццо в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-7. Команда АСД Торрес Сессари, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-14. Команда Ареццо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АСД Торрес Сессари забивает 1, пропускает 1.

Ареццо Ареццо
1
Италия
Luca Trombini
11
Португалия
Muhamed Varela Djamanca
91
Италия
Марио Равасио
78
Италия
Gennaro Iaccarino
3
Италия
Fabio Tito
23
Италия
Matteo Arena
77
Италия
Francesco Dell'Aquila
45
Италия
Francesco Perrotta
19
Италия
Марко Чиоса
8
Гана
Шака Мавули
14
Италия
Марко Мели
Тренер
Италия
Кристиан Букки
АСД Торрес Сессари АСД Торрес Сессари
5
Италия
Christian Biagetti
6
Италия
Francesco Nunziatin
25
Италия
Luca Bonin
14
Италия
Риккардо Идда
20
Италия
Alberto Lunghi
12
Италия
Андреа Дзакканьо
70
Италия
Ernesto Starita
8
Италия
Alessandro Masala
4
Италия
Michael Brentan
27
Италия
Эйоб Дзамбатаро
2
Аргентина
Mateo Scheffer Bracco
Тренер
Италия
Michele Pazienza

Статистика матча

Владение мячом
Ареццо Ареццо
51%
АСД Торрес Сессари АСД Торрес Сессари
49%
Атаки
83
93
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Giorgio Bozzetto ().

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Giorgio Bozzetto назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
