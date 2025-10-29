Превью матча Ареццо — АСД Торрес Сессари

Команда Ареццо в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-7. Команда АСД Торрес Сессари, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-14. Команда Ареццо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АСД Торрес Сессари забивает 1, пропускает 1.