Смотреть онлайн Ареццо - АСД Торрес Сессари 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия С - Кубок: Ареццо — АСД Торрес Сессари, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Читта ди Ареццо. Судить этот матч будет Giorgio Bozzetto.
Превью матча Ареццо — АСД Торрес Сессари
Команда Ареццо в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-7. Команда АСД Торрес Сессари, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-14. Команда Ареццо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. АСД Торрес Сессари забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Giorgio Bozzetto ().
За последние 5 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Giorgio Bozzetto назначал пенальти