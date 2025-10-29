Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Монополи - Потенца 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: МонополиПотенца, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Vito Simone Veneziani. Судить этот матч будет Stefano Striamo.

МСК, 8 тур, Стадион: Stadio Vito Simone Veneziani
Италия - Серия С - Кубок
Монополи
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Потенца
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Монополи
Пенальти
Потенца icon
Пенальти
Потенца icon
Пенальти
Потенца icon
Пенальти
Монополи
Пенальти
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Монополи - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Потенца - Угловой
62'
Угловой
Монополи - Угловой
64'
Угловой
Монополи - Угловой
64'
Угловой
Монополи - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
1-ый
Монополи - Пенальти
1-ый
Потенца - Пенальти
2-ой
Потенца - Пенальти
3-ий
Потенца - Пенальти
4-ый
Монополи - Пенальти

Превью матча Монополи — Потенца

Команда Монополи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Потенца, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Монополи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Потенца забивает 1, пропускает 1.

Монополи Монополи
19
Италия
Riccardo Calcagni
35
Италия
Stefano Piccinini
77
Италия
Orlando Viteritti
22
Италия
Edoardo Piana
9
Италия
Salvatore Longo
11
Сенегал
Maguette Fall
16
Аргентина
Bruno Valenti
99
Италия
Antonio Imputato
21
Италия
Emanuele Scipioni
6
Италия
Мирко Мицели
8
Италия
Кристиан Батточчио
Тренер
Италия
Alberto Colombo
Потенца Потенца
7
Италия
Gennaro Anatriello
22
Италия
Фабрисио Аластра
24
Италия
Маттео Бакини
19
Италия
Marco Balzano
47
Италия
Raul Alessandro Bura
14
Италия
Кристиан Риджо
27
Италия
Bilal Erradi
30
Италия
Luca Petrungaro
23
Италия
Antonino De Marco
92
Италия
Nicolo Bruschi
5
Бразилия
Лукас Фелиппе
Тренер
Италия
Pietro De Giorgio

Статистика матча

Владение мячом
Монополи Монополи
42%
Потенца Потенца
58%
Атаки
68
101
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Stefano Striamo (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Stefano Striamo назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA