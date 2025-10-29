Смотреть онлайн Монополи - Потенца 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия С - Кубок: Монополи — Потенца, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Vito Simone Veneziani. Судить этот матч будет Stefano Striamo.
Превью матча Монополи — Потенца
Команда Монополи в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Потенца, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Монополи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Потенца забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Stefano Striamo (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Stefano Striamo назначал пенальти