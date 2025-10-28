Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Карпи - Union Brescia 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия С - Кубок: КарпиUnion Brescia, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Сандро Кабасси. Судить этот матч будет Leonardo Leorsini.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадио Сандро Кабасси
Италия - Серия С - Кубок
Карпи
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Union Brescia
38'
Union Brescia icon
38'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Union Brescia - Угловой
38'
Union Brescia - 1-ый Гол
44'
Угловой
Union Brescia - Угловой
45+3'
Угловой
Union Brescia - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
71'
Угловой
Карпи - Угловой
78'
Угловой
Union Brescia - Угловой
88'
Угловой
Карпи - Угловой
90+4'
Угловой
Карпи - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,2

Превью матча Карпи — Union Brescia

Статистика матча

Атаки
79
83
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
0
10
Удары в створ ворот
0
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Leonardo Leorsini ().

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Leonardo Leorsini назначал пенальти

Игры 8 тур
30.10.2025
A.C. Ospitaletto
1:2
Inter Milan U23
Завершен
30.10.2025
Латина
1:1
Перуджа
Завершен
29.10.2025
Виченца
0:1
Про Верчелли
Завершен
29.10.2025
Монополи
0:0
Потенца
Завершен
29.10.2025
Джульяно
2:0
Беневенто
Завершен
29.10.2025
Сорренто
5:4
Трапани
Завершен
29.10.2025
Равенна
3:0
Римини
Завершен
29.10.2025
Ареццо
2:0
АСД Торрес Сессари
Завершен
29.10.2025
Atalanta U23
2:1
Alcione Milano
Завершен
29.10.2025
Самбенедеттез
2:1
Асколи
Завершен
28.10.2025
Тернана
1:0
Кампобассо
Завершен
28.10.2025
Карпи
0:1
Union Brescia
Завершен
28.10.2025
Форли
0:1
Арциньяно Валькиампо
Завершен
28.10.2025
Кротоне
1:0
Фоджа
Завершен
Комментарии к матчу
