Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн : Спортфройнде Дурен — ССВ Мертен , 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Спортфройнде Дурен — ССВ Мертен

Команда Спортфройнде Дурен в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда ССВ Мертен, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-14. Команда Спортфройнде Дурен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ССВ Мертен забивает 2, пропускает 1.