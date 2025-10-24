Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Спортфройнде Дурен - ССВ Мертен 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Средний Рейн: Спортфройнде ДуренССВ Мертен, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Германия - Оберлига - Средний Рейн
Спортфройнде Дурен
Отменен
- : -
24 октября 2025
ССВ Мертен
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Спортфройнде Дурен — ССВ Мертен

Команда Спортфройнде Дурен в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда ССВ Мертен, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-14. Команда Спортфройнде Дурен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ССВ Мертен забивает 2, пропускает 1.

Игры 9 тур
26.10.2025
Сиегбургер СВ 04
4:0
Айнтрахт Хокеппель
Завершен
26.10.2025
СпВг Фрехен 20
1:2
Хеннеф 05
Завершен
26.10.2025
Teutonia Weiden
0:3
Фортуна Кёльн II
Завершен
26.10.2025
SSV Bornheim
2:0
ТуС Б.В. Кенигсдорф
Завершен
26.10.2025
Вегберг Бек
5:2
Песч 1956
Завершен
26.10.2025
Бергиш Гладб.
2:0
Фихталь
Завершен
26.10.2025
Порц 1919
1:2
Дюрен
Завершен
24.10.2025
Спортфройнде Дурен
-:-
ССВ Мертен
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
13 Ноября
21:30
Фенербахче Фенербахче
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
13 Ноября
22:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Мальмё Редхокс Мальмё Редхокс
13 Ноября
21:00
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
Лександ ИФ Лександ ИФ
13 Ноября
21:00
Лулео ХК Лулео ХК
Юргорден ИФ Юргорден ИФ
13 Ноября
21:00
ХВ71 ХВ71
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
13 Ноября
21:00
Рогле Рогле
Ферьестад Ферьестад
13 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA