Превью матча Teutonia Weiden — Фортуна Кёльн II

Команда Teutonia Weiden в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-26. Команда Фортуна Кёльн II, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Teutonia Weiden в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Фортуна Кёльн II забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 июня 2025 на поле команды Фортуна Кёльн II, в том матче сыграли вничью.