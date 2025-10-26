Смотреть онлайн Бергиш Гладб. - Фихталь 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: Бергиш Гладб. — Фихталь, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BELKAW-Arena.
Превью матча Бергиш Гладб. — Фихталь
Команда Бергиш Гладб. в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 25-20. Команда Фихталь, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-10. Команда Бергиш Гладб. в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Фихталь забивает 2, пропускает 1.