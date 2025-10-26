Превью матча Порц 1919 — Дюрен

Команда Порц 1919 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-28. Команда Дюрен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-22. Команда Порц 1919 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Дюрен забивает 1, пропускает 2.