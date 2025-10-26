Смотреть онлайн Порц 1919 - Дюрен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: Порц 1919 — Дюрен, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Brucknerstrasse.
Превью матча Порц 1919 — Дюрен
Команда Порц 1919 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-28. Команда Дюрен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-22. Команда Порц 1919 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Дюрен забивает 1, пропускает 2.