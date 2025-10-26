Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Сиегбургер СВ 04 - Айнтрахт Хокеппель 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Средний Рейн: Сиегбургер СВ 04Айнтрахт Хокеппель, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Walter-Mundorf-Stadion.

МСК, 9 тур, Стадион: Walter-Mundorf-Stadion
Германия - Оберлига - Средний Рейн
Сиегбургер СВ 04
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
Айнтрахт Хокеппель
Превью матча Сиегбургер СВ 04 — Айнтрахт Хокеппель

Команда Сиегбургер СВ 04 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 27-25. Команда Айнтрахт Хокеппель, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-18. Команда Сиегбургер СВ 04 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Айнтрахт Хокеппель забивает 2, пропускает 2.

Игры 9 тур
26.10.2025
Сиегбургер СВ 04
4:0
Айнтрахт Хокеппель
Завершен
26.10.2025
СпВг Фрехен 20
1:2
Хеннеф 05
Завершен
26.10.2025
Teutonia Weiden
0:3
Фортуна Кёльн II
Завершен
26.10.2025
SSV Bornheim
2:0
ТуС Б.В. Кенигсдорф
Завершен
26.10.2025
Вегберг Бек
5:2
Песч 1956
Завершен
26.10.2025
Бергиш Гладб.
2:0
Фихталь
Завершен
26.10.2025
Порц 1919
1:2
Дюрен
Завершен
24.10.2025
Спортфройнде Дурен
-:-
ССВ Мертен
Отменен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
