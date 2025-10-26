Превью матча Сиегбургер СВ 04 — Айнтрахт Хокеппель

Команда Сиегбургер СВ 04 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 27-25. Команда Айнтрахт Хокеппель, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-18. Команда Сиегбургер СВ 04 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Айнтрахт Хокеппель забивает 2, пропускает 2.