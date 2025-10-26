Превью матча СпВг Фрехен 20 — Хеннеф 05

Команда СпВг Фрехен 20 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-15. Команда Хеннеф 05, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-22. Команда СпВг Фрехен 20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хеннеф 05 забивает 2, пропускает 2.