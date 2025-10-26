Смотреть онлайн СпВг Фрехен 20 - Хеннеф 05 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: СпВг Фрехен 20 — Хеннеф 05, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Kurt-Bornhoff-Sportpark.
Превью матча СпВг Фрехен 20 — Хеннеф 05
Команда СпВг Фрехен 20 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-15. Команда Хеннеф 05, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-22. Команда СпВг Фрехен 20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хеннеф 05 забивает 2, пропускает 2.