Смотреть онлайн Вегберг Бек - Песч 1956 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: Вегберг Бек — Песч 1956, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Waldstadion Beeck.
Превью матча Вегберг Бек — Песч 1956
Команда Вегберг Бек в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Песч 1956, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-30. Команда Вегберг Бек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Песч 1956 забивает 1, пропускает 3.