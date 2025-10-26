Превью матча Вегберг Бек — Песч 1956

Команда Вегберг Бек в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-19. Команда Песч 1956, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-30. Команда Вегберг Бек в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Песч 1956 забивает 1, пропускает 3.