Превью матча SSV Bornheim — ТуС Б.В. Кенигсдорф

Команда SSV Bornheim в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-15. Команда ТуС Б.В. Кенигсдорф, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-12. Команда SSV Bornheim в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ТуС Б.В. Кенигсдорф забивает 1, пропускает 1.