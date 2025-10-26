Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Катания - Беневенто 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: КатанияБеневенто, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Анджело Массимино. Судить этот матч будет Maco Di Loreto.

МСК, 11 тур, Стадион: Анджело Массимино
Италия - Лега Про - Группа С
Катания
44'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Беневенто
Смотреть онлайн
Катания SSD icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Катания SSD - Угловой
14'
Угловой
Беневенто - Угловой
18'
Угловой
Беневенто - Угловой
27'
Угловой
Беневенто - Угловой
36'
Угловой
Катания SSD - Угловой
40'
Угловой
Катания SSD - Угловой
44'
Катания SSD - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
82'
Угловой
Катания SSD - Угловой
90+1'
Угловой
Беневенто - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Катания — Беневенто

Команда Катания в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-7. Команда Беневенто, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-6. Команда Катания в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Беневенто забивает 2, пропускает 1.

Катания Катания
15
Италия
Matteo Di Gennaro
3
Италия
Alessandro Celli
23
Италия
Габриэль Лунетта
57
Италия
Андреа Дини
20
Италия
Даниэле Доннарумма
10
Италия
Эмануэль Чичерелли
16
Италия
Алессандро Куаини
32
Италия
Франческо Форте
68
Италия
Марио Ерарди
14
Италия
Францеско Ди Таччио
24
Аргентина
Тьяго Касасола
Тренер
Италия
Доменико Тоскано
Беневенто Беневенто
8
Италия
Майта
23
Италия
Pietro Saio
9
Италия
Франческо Паоло Салвемини
26
Италия
Джианмарко Ваннуччи
20
Италия
Andrea Ceresoli
14
Италия
Стефано Скогнамилло
77
Италия
Edoardo Pierozzi
4
Италия
Antonio Prisco
19
Италия
Диего Боргини
11
Италия
Davide Lamesta
10
Италия
Jacopo Manconi
Тренер
Италия
Аутери Гаетано

Статистика матча

Владение мячом
Катания Катания
46%
Беневенто Беневенто
54%
Атаки
70
70
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Maco Di Loreto (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Maco Di Loreto назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Салернитана
2:1
Казертана
Завершен
26.10.2025
Сорренто
2:2
Латина
Завершен
26.10.2025
Монополи
3:1
Джульяно
Завершен
26.10.2025
Катания
1:0
Беневенто
Завершен
26.10.2025
Трапани
2:1
Аудаце Церигнола
Завершен
25.10.2025
Сиракуза
4:1
Касарано
Завершен
25.10.2025
Atalanta U23
6:2
Пичерно
Завершен
25.10.2025
Кавезе
1:0
Кротоне
Завершен
24.10.2025
Фоджа
0:1
Теам Альтамура
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA