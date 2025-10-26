Смотреть онлайн Катания - Беневенто 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Катания — Беневенто, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Анджело Массимино. Судить этот матч будет Maco Di Loreto.
Превью матча Катания — Беневенто
Команда Катания в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-7. Команда Беневенто, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-6. Команда Катания в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Беневенто забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Maco Di Loreto (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Maco Di Loreto назначал пенальти