Превью матча Катания — Беневенто

Команда Катания в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-7. Команда Беневенто, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-6. Команда Катания в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Беневенто забивает 2, пропускает 1.