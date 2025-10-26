Превью матча Сорренто — Латина

Команда Сорренто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Латина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Сорренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Латина забивает 1, пропускает 1.