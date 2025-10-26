Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сорренто - Латина 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: СоррентоЛатина, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Италия. Судить этот матч будет Bruno Spina.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадио Италия
Италия - Лега Про - Группа С
Сорренто
81'
87'
90+9'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Латина
60'
69'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
US Латина icon
60'
US Латина icon
69'
Sorrento icon
81'
Sorrento icon
87'
Sorrento icon
90+9'
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Sorrento - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Sorrento - Угловой
56'
Угловой
US Латина - Угловой
59'
Угловой
US Латина - Угловой
60'
US Латина - 1-ый Гол
69'
US Латина - 2-ой Гол
77'
Угловой
Sorrento - Угловой
81'
Sorrento - 3-ий Гол
87'
Sorrento - 4-ый Гол
90+9'
Угловой
Sorrento - Угловой
90+9'
Sorrento - 5-ый Гол

Превью матча Сорренто — Латина

Команда Сорренто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Латина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Сорренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Латина забивает 1, пропускает 1.

Сорренто Сорренто
29
Италия
Клаудио Сантини
22
Италия
Simon Harrasser
15
Италия
Daniele Solcia
23
Италия
Simone Cangianiello
32
Италия
Stefano Paglino
9
Италия
Vincenzo Plescia
6
Италия
Франческо Фуско
3
Италия
Лука Крекко
21
Италия
Antonio Matera
33
Италия
Луиджи Карильо
7
Италия
Eugenio D'Ursi
Тренер
Италия
Mirko Conte
Латина Латина
67
Davide Mastrantonio
13
Италия
Filippo Marenco
2
Италия
Эмануэль Эрколано
21
Румыния
Denis Hergheligiu
20
Италия
Nicola Fasan
11
Италия
Federico Pace
5
Италия
Alessandro Pellitteri
18
Румыния
Eduard Dutu
6
Италия
Bernardo Calabrese
97
Италия
Джакомо Париджи
10
Италия
Алессио Риккарди
Тренер
Италия
Алессандро Бруно

Статистика матча

Владение мячом
Сорренто Сорренто
66%
Латина Латина
34%
Атаки
123
82
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bruno Spina (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Bruno Spina назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Салернитана
2:1
Казертана
Завершен
26.10.2025
Сорренто
2:2
Латина
Завершен
26.10.2025
Монополи
3:1
Джульяно
Завершен
26.10.2025
Катания
1:0
Беневенто
Завершен
26.10.2025
Трапани
2:1
Аудаце Церигнола
Завершен
25.10.2025
Сиракуза
4:1
Касарано
Завершен
25.10.2025
Atalanta U23
6:2
Пичерно
Завершен
25.10.2025
Кавезе
1:0
Кротоне
Завершен
24.10.2025
Фоджа
0:1
Теам Альтамура
Завершен
Комментарии к матчу
