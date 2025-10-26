Смотреть онлайн Сорренто - Латина 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Сорренто — Латина, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Италия. Судить этот матч будет Bruno Spina.
Превью матча Сорренто — Латина
Команда Сорренто в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-10. Команда Латина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Сорренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Латина забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bruno Spina (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Bruno Spina назначал пенальти