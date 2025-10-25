Превью матча Кавезе — Кротоне

Команда Кавезе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Кротоне, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Кавезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кротоне забивает 1, пропускает 1.