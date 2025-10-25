Смотреть онлайн Кавезе - Кротоне 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Кавезе — Кротоне, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Simonetta Lamberti. Судить этот матч будет Simone Gauzolino.
Превью матча Кавезе — Кротоне
Команда Кавезе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Кротоне, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Кавезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кротоне забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Simone Gauzolino (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Simone Gauzolino назначал пенальти