25.10.2025

Смотреть онлайн Кавезе - Кротоне 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: КавезеКротоне, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Comunale Simonetta Lamberti. Судить этот матч будет Simone Gauzolino.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadio Comunale Simonetta Lamberti
Италия - Лега Про - Группа С
Кавезе
3'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Кротоне
Кавезе icon
3'
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 6,2
Текстовая трансляция
3'
Кавезе - 1-ый Гол
12'
Угловой
Кротоне - Угловой
16'
Угловой
Кротоне - Угловой
24'
Угловой
Кавезе - Угловой
27'
Угловой
Кротоне - Угловой
44'
Угловой
Кротоне - Угловой
45+6'
Угловой
Кротоне - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 6,2
63'
Угловой
Кротоне - Угловой
74'
Угловой
Кротоне - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 6,2

Превью матча Кавезе — Кротоне

Команда Кавезе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-15. Команда Кротоне, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Кавезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кротоне забивает 1, пропускает 1.

Кавезе Кавезе
15
Польша
Тиагу Ционек
12
Италия
Valerio Boffelli
7
Италия
Daniele Sorrentino
5
Нигерия
Theophilus Awua
77
Италия
Igor Amerighi
23
Италия
Davide Munari
24
Италия
Франческо Орландо
82
Италия
Fusco
3
Италия
Алессио Лучиани
28
Италия
Mattia Macchi
17
Италия
Francesco Nunziata
Тренер
Италия
Фабио Проспери
Кротоне Кротоне
20
Италия
Филиппо Берра
96
Италия
Marco Zunno
16
Италия
Andrea Gallo
23
Италия
Filippo Groppelli
27
Италия
Matteo Maggio
2
Швейцария
Daniel Cosimo Osvaldo Leo
9
Италия
Гвидо Гомес
1
Италия
Давиде Мерелли
6
Италия
Davide Di Pasquale
21
Италия
Mattia Sandri
18
Италия
Enrico Piovanello
Тренер
Италия
Emilio Longo

Статистика матча

Владение мячом
Кавезе Кавезе
30%
Кротоне Кротоне
70%
Атаки
124
269
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
1
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Simone Gauzolino (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Simone Gauzolino назначал пенальти

