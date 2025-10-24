Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Фоджа - Теам Альтамура 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: ФоджаТеам Альтамура, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Пино Заккериа. Судить этот матч будет Domenico Castellone.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадио Пино Заккериа
Италия - Лега Про - Группа С
Фоджа
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
Теам Альтамура
58'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Теам Альтамура icon
58'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
Счет после первого тайма 0:0
58'
Теам Альтамура - 1-ый Гол
71'
Угловой
Теам Альтамура - Угловой
88'
Угловой
Фоджа - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Фоджа — Теам Альтамура

Команда Фоджа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-10. Команда Теам Альтамура, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Фоджа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Теам Альтамура забивает 1, пропускает 1.

Фоджа Фоджа
8
Италия
Vincenzo Garofalo
20
Италия
Alessio Buttaro
99
Италия
Felice D'Amico
14
Италия
Ciro Panico
6
Италия
Alessandro Minelli
17
Сенегал
Youssouph Cheikh Sylla
27
Румыния
Borbei
23
Италия
Gabriele Morelli
77
Италия
Olivieri
18
Италия
Marco Oliva
54
Италия
Giuseppe Pellegrino
Тренер
Италия
Делио Росси
Теам Альтамура Теам Альтамура
5
Италия
Matteo Zazza
14
Италия
Simone
30
Италия
Marco Nazzaro
21
Италия
Tobia Mogentale
22
Италия
Antonino Viola
16
Италия
Michele Grande
32
Италия
Франко Лепоре
10
Италия
Алессио Курцио
7
Италия
Marco Rosafio
4
Италия
Nicola Dipinto
18
Италия
Enrico Silletti
Тренер
Италия
Девис Мангиа

Статистика матча

Владение мячом
Фоджа Фоджа
57%
Теам Альтамура Теам Альтамура
43%
Атаки
137
90
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
0
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Domenico Castellone (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Domenico Castellone назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Салернитана
2:1
Казертана
Завершен
26.10.2025
Сорренто
2:2
Латина
Завершен
26.10.2025
Монополи
3:1
Джульяно
Завершен
26.10.2025
Катания
1:0
Беневенто
Завершен
26.10.2025
Трапани
2:1
Аудаце Церигнола
Завершен
25.10.2025
Сиракуза
4:1
Касарано
Завершен
25.10.2025
Atalanta U23
6:2
Пичерно
Завершен
25.10.2025
Кавезе
1:0
Кротоне
Завершен
24.10.2025
Фоджа
0:1
Теам Альтамура
Завершен
Комментарии к матчу
