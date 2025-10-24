Смотреть онлайн Фоджа - Теам Альтамура 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Фоджа — Теам Альтамура, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Пино Заккериа. Судить этот матч будет Domenico Castellone.
Превью матча Фоджа — Теам Альтамура
Команда Фоджа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-10. Команда Теам Альтамура, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Фоджа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Теам Альтамура забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Domenico Castellone (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Domenico Castellone назначал пенальти