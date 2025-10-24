Превью матча Фоджа — Теам Альтамура

Команда Фоджа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-10. Команда Теам Альтамура, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-14. Команда Фоджа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Теам Альтамура забивает 1, пропускает 1.