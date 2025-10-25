Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Сиракуза - Касарано 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа С: СиракузаКасарано, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Никола Де Симон. Судить этот матч будет Abdoulaye Diop.

МСК, 11 тур, Стадион: Никола Де Симон
Италия - Лега Про - Группа С
Сиракуза
45+2'
60'
66'
86'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Касарано
20'
SSD Касарано Calcio icon
20'
US Сиракуза icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1
US Сиракуза icon
60'
US Сиракуза icon
66'
US Сиракуза icon
86'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
SSD Касарано Calcio - Угловой
9'
Угловой
US Сиракуза - Угловой
20'
Угловой
SSD Касарано Calcio - Угловой
20'
SSD Касарано Calcio - 1-ый Гол
44'
Угловой
US Сиракуза - Угловой
45+2'
US Сиракуза - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
60'
US Сиракуза - 3-ий Гол
66'
US Сиракуза - 4-ый Гол
74'
Угловой
US Сиракуза - Угловой
77'
Угловой
US Сиракуза - Угловой
85'
Угловой
SSD Касарано Calcio - Угловой
86'
US Сиракуза - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Сиракуза — Касарано

Команда Сиракуза в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 5-18. Команда Касарано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Сиракуза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Касарано забивает 2, пропускает 1.

Сиракуза Сиракуза
17
Германия
Maiko Candiano
28
Италия
Giulio Frisenna
24
Италия
Carmelo Limonelli
4
Литва
Motiejus Sapola
22
Италия
Alessandro Farroni
9
Аргентина
Juan Ignacio Molina
19
Италия
Nicola Valente
5
Италия
Federico Pacciardi
25
Италия
Christian Bonacchi
3
Италия
Damiano Cancellieri
77
Италия
Sebastiano Di Paolo Vlad
Тренер
Италия
Марко Турати
Касарано Касарано
77
Канада
Ismael Cajazzo
24
Албания
Ertijon Gega
4
Хорватия
Карло Лулич
11
Италия
Винцензо Феррара
23
Италия
Гаэтано Логолузо
5
Италия
Даниэле Кельенто
22
Италия
Никколо Кьорра
10
Италия
Чирико Косимо
9
Италия
Джианкарло Малкоре
20
Италия
Джованни Пинто
8
Италия
Антонио Д'Алена
Тренер
Италия
Вито Ди Бари

Статистика матча

Владение мячом
Сиракуза Сиракуза
59%
Касарано Касарано
41%
Атаки
80
66
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
8
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Abdoulaye Diop ().

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Abdoulaye Diop назначал пенальти

Игры 11 тур
26.10.2025
Салернитана
2:1
Казертана
Завершен
26.10.2025
Сорренто
2:2
Латина
Завершен
26.10.2025
Монополи
3:1
Джульяно
Завершен
26.10.2025
Катания
1:0
Беневенто
Завершен
26.10.2025
Трапани
2:1
Аудаце Церигнола
Завершен
25.10.2025
Сиракуза
4:1
Касарано
Завершен
25.10.2025
Atalanta U23
6:2
Пичерно
Завершен
25.10.2025
Кавезе
1:0
Кротоне
Завершен
24.10.2025
Фоджа
0:1
Теам Альтамура
Завершен
Рейтинг UEFA