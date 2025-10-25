Смотреть онлайн Сиракуза - Касарано 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа С: Сиракуза — Касарано, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Никола Де Симон. Судить этот матч будет Abdoulaye Diop.
Превью матча Сиракуза — Касарано
Команда Сиракуза в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 5-18. Команда Касарано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Сиракуза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Касарано забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Abdoulaye Diop ().
За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Abdoulaye Diop назначал пенальти