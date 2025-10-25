Превью матча Сиракуза — Касарано

Команда Сиракуза в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 5-18. Команда Касарано, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Сиракуза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Касарано забивает 2, пропускает 1.